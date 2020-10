Em preparação para a segundinha, São Francisco procura adversários visando jogos amistosos

A diretoria e comissão técnica do São Francisco, de Santarém, procuram adversários para a realização de amistosos. O São Francisco se prepara para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paraense.

O pedido de jogos-treinos partiu da comissão técnica, liderada por Samuel Cândido. Ele solicitou a agenda para o próximo final de semana objetivando avaliar tecnicamente o elenco. “Queremos o amistoso. Pode ser neste final de semana ou no próximo”, diz.

Dificuldades

Mesmo com elenco reduzido - ainda não dá pra formar dois times - o treinador Samuel Cândido, do São Francisco, vem realizando trabalhos de intensidade para ter jogadores em boas condições no dia 1º quando os santarenos estreiam na Segundinha. A dificuldade é encontrar locais para treinamentos.

Mesmo assim, Cândido elogia o empenho do grupo. “O grupo está empenhado e estamos satisfeito com a movimentação dos atletas. É um começo muito bom. Estou apenas três dias com eles [jogadores] e vejo muito motivação”, disse. O técnico relata a motivação de cada jogador para estar na vitrine da competição. “Vejo em cada um deles a motivação de participar de um campeonato considerado vitrine para a divisão de elite. Cada um vai fazer o seu melhor. O futebol é um esporte coletivo, mas o empenho individual conta muito. O São Francisco vai representar bem o futebol de Santarém”, cita.

Os treinos matinais estão divididos em duas etapas. Na primeira, os jogadores participam de treinos físicos com José Jorge, preparador físico. Na segunda, treino com bola orientado por Samuel Cândido.

O atacante Ítalo, 22 anos, ex-Barbalha, do Ceará, apresentou-se ao time. O São Francisco soma 21 jogadores. Para fechar o ciclo de contratações, resta apenas um atleta.