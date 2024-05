Terceira Divisão do Parazão de futebol define datas de disputa; veja os clubes que irão jogar

A Terceira Divisão do Campeonato Paraense de Futebol já possui data para iniciar. Oito clubes estarão na disputa da competição, que inicia no dia 8 de junho, disputando duas vagas na Segundinha. A Federação Paraense de Futebol (FPF), já realizou o congresso técnico.

O Parazão B2 terá a participação de dois grupos com quatro clubes cada. Os confrontos na fase de grupos ficaram decididos que, as partidas serão apenas de ida, com os dois melhores de cada chave, passam às semifinais. Os dois finalistas garantem vagas na Segundinha do Parazão.

VEJA MAIS

Com as participações de Fonte Nova, Vênus, Amazônia, Belenense, Gavião Kyikatejê, Tesla, Pedreira e Tiradentes, a Terceira Divisão do Parazão de futebol masculino teve suas chaves definidas.

Grupo A

Fonte Nova

Vênus

Amazônia

Belenense

Grupo B

Gavião Kyikatejê

Tesla

Pedreira

Tiradentes.

FPF

O diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, falou como foi o congresso técnico realizado pela instituição que comanda o futebol no Estado e citou o período em que os times irão atuar.

“A FPF organizou o congresso técnico do parazão B2, que é a nossa Terceira Divisão do futebol profissional masculino. Tivemos a participação de cinco equipes de forma presencial e três no formato online e ficou decidido que a competição inicia no dia 8 de junho e vai durar no máximo entre 15 a 17 dias. As esquipes foram divididas em dois grupos de quatro, com apenas jogos de ida, classificam dois de cada grupo para as semifinais e posteriormente as finais. Os finalistas são as equipes que irão subir para o Parazão B1, a Segunda Divisão, que será disputada no segundo semestre”, disse, Del Filho.

Fases finais

As semifinais e final da Terceira Divisão do Campeonato Paraense de Futebol serão disputadas em jogo único, com o clube com a melhor campanha ao longo das disputas fazendo a partida em casa.