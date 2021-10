Técnicos campeões no futsal e futebol feminino assumem o comando da Esmac na Série B do Parazão

A Esmac inicia nesta sexta-feira os treinamentos sob nova direção no futebol masculino. Os técnicos Élcio, campeão pelo futsal masculino, e Mercy Nunes, campeão pelo futebol feminino, assumem em conjunto o comando do time que disputa a Série B do Campeonato Paraense.

A decisão ocorreu depois que o técnico Pedro Paulo deixou o clube. Na última quarta-feira, a Esmac empatou em 0 a 0 com o Pedreira e se complicou na competição.

Agora, Elcio e Mercy terão a missão de tentar classificar o time para a segunda fase da Segundinha. A Esmac é a terceira colocada do grupo c, com cinco pontos. São três pontos a menos que o Pedreira e o Fonte Nova.

Se quiser seguir na competição, precisa vencer o Fonte Nova no sábado (30), às 9h45, no Ceju.

“Nos apresentamos no treino de hoje, e vamos tentar classificar a equipe ainda que difícil na situação que encontramos”, afirmou o técnico Mercy Nunes.