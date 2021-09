Técnico ofende ex-atacante do Paysandu e é expulso: 'Vai emagrecer, está gordo'

A vitória do Figueirense por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP ficou em segundo plano. Neste sábado, em partida válida pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro, Jorginho, técnico do clube de Santa Catarina, e Walter, atacante do time paulista, protagonizaram cenas lamentáveis que renderam a expulsão da dupla.

No final do segundo tempo, Jorginho e Argel Fuchs, comandante do Botafogo-SP, bateram boca pela sequência de faltas do tricolor. Walter entrou na discussão, respondeu o treinador rival e foi ofendido: "Vai emagrecer, Walter, você está gordo".

Walter atuou pelo Paysandu em 2018 e deixou o clube após perder o título do Parazão para o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Em seguida, o jogador partiu para cima de Jorginho. A dupla foi expulsa pelo árbitro Ivan da Silva Guimarães Junior.

- Jorginho foi expulso por proferir as seguintes palavras: "Vai emagrecer, Walter, você está gordo" ao atleta substituído da equipe adversária, o sr. Walter, causando um princípio de tumulto generalizado de ambos os bancos - relatou na súmula o árbitro da partida.

Após o entrevero, Jorginho se mostrou arrependido e pediu desculpas ao atacante.

- Venho a público pedir desculpa ao Walter, fui indelicado com ele. Nem tenho mais idade para isso. Peço desculpa a ele e aos seus familiares - disse o treinador do Figueirense.

Dentro de campo, porém, Botafogo-SP e Figueirense ficaram sem chances de classificação para a segunda fase da Série C depois da vitória do Criciúma. As equipes cumprirão tabela na última rodada da primeira fase.