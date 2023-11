Técnico do Palmeiras, Abel recebe sondagem de clube saudita, afirma jornal

Após a demissão de Nuno Espírito Santos, o Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita no qual Karim Benzema atua, busca um novo treinador. Segundo informações do Jornal O Globo, treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, é opção.

De acordo com o Jornal, o Al-Ittihad fez contato com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. No entanto, até o momento, o clube paulista não recebeu a abordagem oficial.

Durante sua passagem pelo Palmeiras, Abel recusou propostas anteriores, preferindo honrar seu contrato que se estende até o final de 2024. O clube paulista manifestou o desejo de oferecer uma extensão de contrato por mais três anos ao treinador português.

Em uma coletiva de imprensa realizada após a vitória sobre o Athletico-PR no sábado (4), Abel Ferreira comentou sobre alguns problemas do futebol brasileiro: "Tive aqui períodos difíceis, de saúde, não apenas física, mas também mental. Por isso, tenho que ponderar bem o que desejo, pois o futebol aqui não contribui para a saúde de ninguém. Se houver dúvidas, basta olhar para mim há três anos e comparar com o que sou agora. Alguma coisa terá que mudar", afirmou Abel.