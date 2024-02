Técnico do Botafogo, Tiago Nunes desmente declaração de que atletas tenham pedido para sair do time

O técnico do Botafogo, Tiago Nunes, parece estar incerto com as próprias declarações. Em entrevista após a derrota da equipe para o Vasco da Gama, por 4 a 2, no último domingo (18), o técnico afirmou que jogadores teriam pedido uma “sequência fora do time”. No entanto, Nunes voltou atrás na declaração e por meio das redes sociais publicou um vídeo dizendo o contrário.

“Temos uma relação muito honesta, muito direta e muito verdadeira no nosso dia a dia. Quero deixar claro ao nosso torcedor que em nenhum momento nenhum jogador pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, de caras corajosos, de caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia”, disse o técnico no vídeo.

VEJA MAIS

O técnico também assumiu a responsabilidade pela derrota do alvinegro. “Os que querem tumultuar o ambiente interno não vão conseguir. Sou o máximo responsável por tudo o que acontece na parte desportiva do Botafogo. Jamais irei transferir a responsabilidade para algum jogador. Hoje estão veiculando muitos recortes, pequenas falas, sem o contexto adequado, o que gera falsas notícias”, afirmou.

A torcida botafoguense não havia gostado da primeira declaração de Nunes, e o técnico estava sofrendo com as críticas. Atualmente, a equipe está em 5º lugar na tabela do Campeonato Carioca, e fora da semifinal.