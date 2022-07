Taxista se revolta com Neuer após receber camisa autografada: 'É uma piada'

Um caso inusitado envolveu o goleiro do Bayern de Munique Manuel Neuer. O motorista de taxi Hazir S. contou ao jornal "Bild", da Alemanha, que dirigiu 120 km para devolver uma carteira pedida pelo arqueiro bávaro. Como recompensa, Neuer deu ao homem uma camisa do Bayern autografada, mas o presente não agradou.

"Essa recompensa é uma piada. Tenho quatro filhos, não posso fazer nada com uma camisa", disse o taxista.

De acordo com o taxista, a carteira tinha cerca de 800 euros e diversos cartões pessoais do goleiro, que foram entregues ao empresário do atleta.

Segundo o "Bild", pelas leis da Alemanha, o taxista teria o direito de receber 5% do valor contido na carteira, mais 3% adicional pela devolução. No caso, seriam 35 euros, valor abaixo do que o de uma camisa do Bayern de Munique sem o autógrafo do goleiro.

No entanto, Hazir esperava mais como recompensa. Segundo ele, uma viagem de 120km o teria rendido 400 euros como taxista.