Tapajós estreou o seu novo uniforme para a temporada 2021

O Tapajós anunciou o seu novo uniforme de treinos que serão utilizado durante a preparação para as partidas do Campeonato Paraense 2021.

Treino

Mesmo com a dificuldade de local para treinamento por conta do decreto estadual, o presidente do clube Sandiclei Monte e o gerente de futebol Flávio Goiano, estão conseguindo a liberação de alguns campos para realizarem os treinamentos. A equipe saiu de Santarém, que vivencia um momento crítico da pandemia. Sob o comando de Matheus Lima, o time treina em locais na região metropolitana de Belém.

Amistoso

No próximo sábado (20) o Tapajós irá realizar um amistoso contra a equipe do Carajás, em Outeiro. Será o primeiro amistoso do Boto nesta temporada.