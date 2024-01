Talleres x Gimnasia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Argentino

FUTEBOL

Mosaico e festa surpresa: Torcidas do Remo e do Paysandu prometem festa no clássico Re-Pa do Parazão

O clássico 'Rei da Amazônia' terá mais um capítulo neste Parazão e as torcidas do Leão e do Papão iniciaram arrecadação para garantir a festa nas arquibancadas do Mangueirão