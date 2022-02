Sylvinho é demitido do Corinthians após derrota para o Santos, pelo Paulistão

Sylvinho não é mais o técnico do Corinthians. O treinador foi demitido na madrugada desta quinta-feira (3), após perder de virada para o Santos, na Neo Química Arena, por 2 a 1, pela terceira rodada do Paulistão. A decisão foi tomada pela presidência ainda no vestiário do estádio.

Em comunicado à imprensa, o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, disse que a saída do treinador servirá como "correção de rota". O mandatário da equipe paulista também revelou uma reunião nesta quinta para discutir quem será o novo técnico.

Sylvinho estava no Corinthians desde maio de 2021 e passou a ser questionado no segundo semestre do ano passado. No comando do Timão, o treinador acumulou 43 jogos, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Foram 42 gols marcados e 40 sofridos.