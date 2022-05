Sul-Americana: São Paulo empata fora de casa e fica próximo de vaga no mata-mata

Em Viña del Mar, no Chile, o São Paulo não saiu de um empate sem gols com o Everton, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor Paulista jogou com reservas e teve o primeiro tropeço no torneio. Com o resultado, o São Paulo chegou a 10 pontos e permanece na liderança, podendo conquistar a classificação antecipada na próxima rodada.

VEJA MAIS

O São Paulo volta a campo no domingo (8), às 19h, para encarar o Fortaleza, na Arena Castelão. O duelo é válido pelo Brasileiro.