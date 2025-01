Stuttgart x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/01) pela Champions League

Stuttgart x Paris Saint-Germain disputam hoje, quarta-feira (29/12), a 8° rodada da Champions League. O jogo está marcado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Stuttgart x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Stuttgart e PSG acumularam 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Liga dos Campeões.

O PSG marcou 10 gols e sofreu 8 desses. Já o Stuttgart marcou 12 gols e teve sua defesa vazada 13 vezes.

Stuttgart x PSG: prováveis escalações

Stuttgart: Alexander Nubel; Josha Vagnoman, Al-Dakhil, Julian Chabot e Mittelstadt; Jamie Leweling, Yannik Keitel, Angelo Stiller, Enzo Millot e Chris Fuhrich; Deniz Undav. Técnico: Sebastian Hoene.

Paris SG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, William Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Désiré Doué, Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Stuttgart x Paris Saint-Germain

Champions League

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 17h