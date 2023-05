Strasbourg x PSG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/04) pela Ligue 1

As equipes Strasbourg x Paris Saint-Germain disputam neste sábado (27/04) a 37° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Meinau, em Estrasburgo, França. Confira o horário e onde assistir a partida:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Strasbourg x PSG ao vivo?

A partida Strasbourg x PSG pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Strasbourg x PSG​ chegam para o jogo?

PSG lidera a Ligue 1 com 27 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 86 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 4 vitórias e 1 derrota. Se vencer esta partida, a equipe será a campeã desta edição da Ligue 1.

Já Strasbourg ocupa a 15° posição da competição e acumula 9 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 49 gols marcados e 56 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações

PSG: Donnarumma; Pembele, Danilo Pereira, Sergio Ramos; Zaire-Emery, Sanches, Vitinha, Verratti, Bernat; Messi e Mbappé.

Strasbourg: Sels; Doukoure, Nyamsi, Le Marchand, Perrin, Guilbert; Diarra, Sissoko, Sanson, Bellegarde; Diallo.

FICHA TÉCNICA

Strasbourg x Paris Saint-Germain

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio de la Meinau, em Estrasburgo, França

Data/Horário: 27 de abril de 2023, 16h