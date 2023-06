STJD bane Ygor Catatau do futebol e multa outros dois jogadores envolvidos em fraudes de apostas

Em um julgamento realizado nesta terça-feira (6), a 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu banir Ygor Catatau do futebol. O jogador ex-Vasco, que atualmente joga no Irã, foi identificado pelos auditores do tribunal como intermediário de um grupo de cinco atletas do Sampaio Corrêa que foram acusados pelo Ministério Público ao STJD.

A partir de agora, o atacante poderá continuar sua carreira no exterior sem os efeitos do banimento. Felipe Macedo, advogado de Catatau, anunciou planos de recorrer da sentença.

Mateusinho, atualmente jogador do Cuiabá, foi suspenso por 720 dias e multado em R$ 50 mil.

Todos os casos julgados nesta terça-feira podem ser apelados ao Plenário do STJD. O julgamento começou ao meio-dia e durou até às 18h. Houve momentos de tensão entre os advogados e o presidente da mesa, Otacilio Araujo.

O defensor Paulo Sérgio, de 34 anos, recebeu a mesma punição que Mateusinho, com uma suspensão de 720 dias e multa de R$ 70 mil.

Durante a mesma sessão, os auditores do STJD absolveram Allan Godói, ex-Sampaio Corrêa, que atualmente joga no Operário-PR. Os auditores consideraram as provas contra o jogador de 30 anos insuficientes para comprovar seu envolvimento no suposto esquema de manipulação de resultados e apostas esportivas.

Outro veredito foi proferido para o meio-campista André Luiz Guimarães Siqueira Júnior. Ele foi multado em R$ 50 mil. Conhecido como André Queixo, o atleta transferiu-se para o Nam Dinh, no Iraque, após atuar pelo Ituano no início de 2023.