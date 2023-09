Sporting x Rio Ave: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (25/09) pelo Campeonato Português

Sporting x Rio Ave disputam hoje, segunda-feira (25/09), a 6° rodada do Campeonato Português. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Rio Ave ao vivo?

A partida entre Sporting x Rio Ave será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como Sporting x Rio Ave chegam para o jogo?

Sporting é o 3° colocado do Campeonato Português com 4 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

Rio Ave é o 15° colocado da competição e soma 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Sporting x Rio Ave: prováveis escalações

Rio Ave: Magrão; Renato Pantalon, Aderllan Santos e Savio; Costinha, Amine Oudrhiri, Guga e Fábio Ronaldo; Joca, André Pereira e Zé Manuel. Técnico: Luís Freire.

Sporting: Antonio Adan; Ousmane Diomandé, Sebastian Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Viktor Gyokeres, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves. Técnico: Ruben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Rio Ave

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 25 de setembro de 2023, 16h15