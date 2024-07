Sport X América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (13/07) pelo Brasileirão

Sport Recife X América-MG se enfrentam hoje, sábado (13/07), pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília),

na Arena de Pernambuco (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife X América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport Recife acumula 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos no Brasileirão. A Leão da Ilha vem de uma vitória por 1 a 0 fora de casa e briga para se manter no G4 competição. Atualmente, o clube está em 4º lugar no campeonato.

Já o América-MG soma 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 13 gols sofridos. O Coelho é o vice-líder da competição e vem de uma vitória por 2 a 0 em casa. O time tem os mesmos 25 pontos do Santos e busca roubar a primeira colocação do paulista.

Sport Recife X América-MG: prováveis escalações

Sport Recife: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

América-MG: Dalberson, Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Vitor Jacaré, Renato Marques e Felipe Azevedo. Técnico: Cauan de Almeida.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife X América-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena de Pernambuco (PE)

Data/Horário: 13 de julho de 2024, 17h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)