Sport Recife x Moto Club: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Copa do Nordeste

Sport Recife x Moto Club disputam hoje, quarta-feira (19/02), a 4° rodada da Copa do Nordeste. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Moto Club ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Moto Club está na lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste e soma uma derrota de 2 a 0 para o Fortaleza, um empate de 1 a 1 com o Ferroviário e outro de 2 a 2 com o CRB.

Já o Sport Recife ocupa o 3° lugar do mesmo grupo com uma vitória de 2 a 1 sobre o Ferroviário, uma derrota de 2 a 0 para Fortaleza e uma vitória de 2 a 1 sobre o Sousa.

VEJA MAIS

Sport x Moto Clube: prováveis escalações

Sport Recife: Thiago Couto; Di Plácido, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Paciência. Técnico: Pepa.

Moto Club: Alan Thiago; Wesley, Maurício, Yago Ramon (Vitor Carvalho) e Vitor Carvalho (Bal); Felipe Dias, Pedro Dias e Danilinho; Vitinho, Rick Sena e Luís Gustavo. Técnico: Zé Augusto.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Moto Club

Copa do Nordeste

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2025, 19h