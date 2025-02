Boston River x Ñublense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pela Libertadores

Boston River x Ñublense disputam hoje, quarta-feira (19/02), a segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boston River x Ñublense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2025, o Ñublense passou por duas vitórias de 3 a 2 sobre Curicó Unido e Universidad de Concepcíon, um empate de 2 a 2 com Santa Cruz e uma derrota de 5 a 0 para o Universidad de Chile.

Já o Boston River passou, no mesmo período, por apenas 2 derrotas para o Defensor, de 1 a 0 e 2 a 0; um empate sem gols com o Torque e outro empate de 1 a 1 com o Peñarol.

Boston River x Ñublense: prováveis escalações

Boston River: Bruno Antúnez; Geronimo Bortagaray, Martín González, Juan Acosta, Fredy Martínez, Mateo Barcia, Felipe Chiappini, Juan Gutiérrez, Valentín Adamo e Guillermo López.

Ñublense: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Rodrigo González, Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciano, Patricio Rubio e Gonzalo Sosa

FICHA TÉCNICA

Boston River x Ñublense

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2025, 19h