Site aponta o Paysandu com mais de 80% de chances de subir para a Série B; Remo vem em segundo

Após o término da primeira rodada do grupo D da Série C do Brasileirão, o Paysandu conquistou a liderança, depois de vencer o Ypiranga-RS, em casa, por 2 a 1, no Mangueirão. A vitória colocou o Papão da Curuzu como o favorito a conquistar uma das vagas na Série B de 2021, segundo os cálculos do site “Chance de Gol”.

De acordo com os cálculos feitos pelo site especializado em estatísticas, o Paysandu soma 84% de chances de conquistar uma das vagas na Segunda Divisão. Na segunda posição aparece o Remo, o Leão Azul possui 53.5% de chances de avançar e retornar à Série B após 13 anos. Mesmo na lanterna do grupo e sem nenhum ponto conquistado, o Ypiranga-RS têm 45.5% de subir, já o Londrina-PR fecha o grupo com apenas 20.1%.

FINALISTA

Ao final das seis rodadas do quadrangular, o primeiro colocado, além de conquistar o acesso à Série B, terá a possibilidade de disputar o título da Série C. Segundo os cálculos do site “Chance de Gol”, o Papão possui 57.6% de chances de ser o finalista, já o Remo é o segundo, com 20.8%.

Na próxima rodada do quadrangular final da Série C teremos o Ypiranga recebendo o Londrina e o clássico entre Remo x Paysandu, no domingo (20), às 18h, no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance, com vídeos, fotos, pré e pós-jogo no OLiberal.com.

;