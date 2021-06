Série D: Com novos companheiros na equipe, atacante se sente motivado para jogo de estreia do Castanhal

O atacante Fidélis, do Castanhal, mesmo sendo veterano em disputar a Série D do Brasileiro, está muito ansioso para o início da competição. Neste domingo ele entra em campo no duelo do Japiim contra o Galvez-AC, jogo marcado para domingo (6) no Modelão, a partir das 15h.

Jogando em casa, mesmo sem ainda a presença da torcida, Fidélis fala da sua expectativa para encarar o Imperador do Norte. “Estamos com a melhor expectativa possível. Uma estreia em casa é muito importante para o grupo se sair bem e ter moral. Vamos em busca dos pontos positivos”, conta.

O goleador diz que no decorrer do campeonato é necessário também buscar pontos fora. “É esse objetivo primordial para alcançar o mata-mata”, avalia.

A equipe treina diariamente e Fidélis destaca a tranquilidade e a concentração dos companheiros. “ A turma está focada, pois sabe que se trata de uma competição importante e a responsabilidade de cada um é dobrada. A nossa torcida confia no time e nós temos de responder com confiança em campo. Então é trabalhar para que dê tudo certo e possamos sair felizes com resultado positivo”, avalia.

Com maturidade de quem sabe como é à Série D, Fidelis repete o ‘chavão’ de que o clube precisa fazer o dever de casa. “Essa é a primeira ação no campeonato. Já o mata-mata é outra coisa, outro campeonato. É vencer bem no domingo, pois diz o ‘ditado’ a primeira impressão é a que fica. É jogar muito para somar os três primeiros pontos”, avisa.

Fidélis encarou o time acreano ano passado e avalia como um adversário muito difícil por ter jogadores jovens. “Ele [Galvez] deve ter mudado pouca coisa, mas continua sendo adversário de respeito”, aponta.

O atacante confia na energia positiva da torcida aurinegra, que, mesmo sem poder ir ao estádio, estará apoiando o Japiim na sua primeira batalha na Série D.