Série C: presidentes de Remo e Paysandu testam positivo para covid-19

A temporada 2021 começou e os presidentes do Remo e do Paysandu testaram positivo para covid-19. Maurício Ettinger, do Paysanu e Fábio Bentes pelo Remo estão com coronavírus e já iniciaram o tratamento. As informações foram repassadas pelas assessorias dos clubes.

PAYSANDU

Maurício Ettinger assumiu o clube oficialmente nesta sexta-feira (1), testou positivo em um exame realizado nesta semana. De acordo com nota repassada pelo Paysandu, o estado de saúde é estável, com quadro gripal. Ele já iniciou o isolamento domiciliar por duas semanas e irá cumprir a agenda do Papão em home office.

REMO

Fábio Bentes realizou o teste no dia 31 e já iniciou o isolamento domiciliar. Em conversa com a equipe de OLiberal, Bentes disse que sente alguns sintomas e que isso incomodam um pouco.

“Tive sintomas leves, mesmo assim incomodam, como tose, garganta irritada e moleza no corpo”, falou.

O presidente azulino estava escalado para viajar com o clube para a cidade de Erechim (RS), para o jogo contra o Ypiranga-RS, pelo quadrangular final da Série C, mas já trocou e quem vai no seu lugar é o diretor de futebol Yan Oliveira.