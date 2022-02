Série A: clubes removem limite para demissão de técnicos em 2022

Os clubes da Série A não possuem mais a temida restrição para demissão de técnicos durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Após reunião do Conselho Técnico dos times, realizado na tarde desta quarta, foi decidido que o clube insatisfeito ou por qualquer outro motivo, pode promover a demissão do técnico, e não mais afastar por comum acordo ou demissão voluntária.

A medida vigorou na edição do ano passado. Apesar da diminuição no número de demissões, os clubes avaliaram a ideia como inapropriada. Assim, liderados pelo Corinthians, os demais clubes propuseram um retorno ao regulamento de 2020, que permite a livre demissão. O presidente do Timão, Duilio Monteiro, argumentou, durante a reunião por vídeo, que a ideia não tinha efeito prático e era “para inglês ver”.

Com o apoio dos demais 19 clubes participantes, foi aprovada a mudança para este ano, contrariando a recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que determinava apenas uma demissão. No ano passado, ao longo do campeonato, alguns clubes demitiram treinadores, mas a divulgação oficial do desligamento tratava o assunto como demissão voluntária ou acordo.