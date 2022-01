Sem lucro imediato: Lucão deixa o Vasco e vai assinar com o Red Bull Bragantino

O Vasco caminha para perder um de seus jogadores mais promissores sem lucrar nada por enquanto. Lucão, de 20 anos, está deixando o clube e vai assinar contrato de cinco anos com o Red Bull Bragantino. A informação foi publicada primeiramente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

O contrato de Lucão com o Cruz-Maltino venceria no final do ano que vem e existia dificuldade para a renovação. No atual elenco, com a contratação de Thiago Rodrigues, a tendência era de que o goleiro amargasse a reserva ao longo de toda a temporada.

Neste cenário, o goleiro vai rescindir com o clube de São Januário, que não vai lucrar nada imediatamente. Existe, no momento, discussão final sobre a porcentagem de uma eventual futura venda que o Vasco terá direito. Os direitos econômicos vão 100% para o Red Bull Bragantino.

Campeão olímpico no ano passado, Lucão soma 29 jogos como jogador profissional.