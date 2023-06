Sem linhas desenhadas no gramado, CSA x Aparecidense é adiado na Série C

No jogo disputado entre CSA e Aparecidense, válido pela 9ª rodada da Série C, uma situação inusitada chamou a atenção. Nesta segunda-feira (19), durante o aquecimento das equipes, os jogadores se posicionaram para a execução do Hino Nacional, porém, as marcações no campo do Estádio Rei Pelé, em Maceió, estavam praticamente invisíveis. Diante disso, a partida, agendada para as 20h, precisou ser adiada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu uma nova data para o confronto, mas o CSA comunicou que, de acordo com o regulamento, a partida deve ser realizada até terça-feira (20), às 15h, no próprio Rei Pelé.

Após uma espera de 17 minutos, sob chuva, um funcionário iniciou lentamente a marcação do campo utilizando um carrinho. O árbitro pernambucano Paulo Belence Alves estabeleceu um prazo de espera inicial de 30 minutos, seguido de mais 30. No entanto, após uma hora e quinze minutos, decidiu-se pelo adiamento do jogo.

A equipe mandante, CSA, oficialmente informou que o gramado havia sido pintado três vezes ao longo do dia, mas as chuvas apagaram as linhas. Isso também ocorreu à noite, quando um funcionário tentou refazer as marcações.

Curiosamente, o gramado do Rei Pelé estava em boas condições, uma vez que recentemente passou por uma reforma no sistema de drenagem, não havendo poças no campo. O problema se restringiu à marcação.

A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), responsável pela administração do Estádio Rei Pelé, emitiu uma nota oficial após o adiamento do jogo.

"A Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj) informa que a manutenção e a preparação do gramado para as partidas são realizadas por uma empresa contratada, reconhecida nacional e internacionalmente no segmento. As atividades no gramado ocorrem diariamente, com corte na véspera e demarcação no início de cada dia de jogo. Devido às intensas chuvas que caíram sobre a capital alagoana, o trabalho foi prejudicado, uma vez que a tinta necessita de tempo mínimo para secar, o que foi quase impossível devido às condições climáticas. No entanto, apesar das dificuldades impostas pelo clima, a Secretaria irá investigar detalhadamente junto à empresa. A Selaj reafirma o compromisso com o futebol e os clubes alagoanos, ressaltando o trabalho realizado para a melhoria dos sistemas de drenagem, irrigação e aplicação de um novo e moderno gramado. Qualquer problema identificado será devidamente corrigido", diz a nota emitida pela Selaj, órgão responsável pela gestão do Estádio Rei Pelé.