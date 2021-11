Sem clube, Dani Alves diz que avalia propostas e foca em Copa do Mundo: 'Estou nesse período'

O lateral Daniel Alves, que está sem clube após sair do São Paulo, foi o convidado da madrugada desta segunda-feira do 'The Noite', do SBT. No programa, o jogador falou sobre a saída do Tricolor, das propostas que vem recebendo e do sonho em jogar mais uma Copa do Mundo no ano que vem.

Sobre o São Paulo, o jogador falou sobre a queda de rendimento da equipe no Brasileirão de 2020, quando liderou parte do torneio e caiu de produtividade após o período que coincidiu com a eleição de Julio Casares.

Para Daniel, a gestão que chegou não soube administrar aquele momento e a sua contratação.

"A gente estava na liderança, com uma quantidade de pontos relevante à frente. Trocaram a gestão e perdemos o campeonato. Onde é que está o problema? As coisas estavam bem até a outra vir. Acho que eles pegaram o carro andando e não souberam administrar", afirmou.

"O São Paulo estava contratando um torcedor na parte que me toca, na parte do sentimento. Estava comprando uma história. Se eles não tinham condições, tinham que ter pensado antes de trazer a história", completou.

O jogador também falou de propostas que está recebendo para o próximo ano, já que não é novidade de que ele não espera mais jogar profissionalmente em 2021.

"Tem umas coisas boas pintando. Sempre falo que o lugar que eu passo as pessoas sempre sentem saudades de mim e não é pelo grande jogador que eu sou", afirmou.

Mesmo sem clube, o lateral que é um dos nomes mais marcantes da Era Tite, inclusive sendo capitão do título da Copa América de 2019, não escondeu a expectativa para a Copa do Mundo no ano que vem e afirmou que está se preparando para estar na lista final de convocados.

"Nesse momento eu estou treinando psicologicamente para isso, porque hoje para você ser um atleta de alto rendimento você precisa ter um equilíbrio e agora eu estou nesse período de me fortalecer, porque eu sei que a desculpa quando você voltar a jogar vai ter. Eu estou me preparando para acertar mais do que errar, e assim, aumentar a chance de eu estar no grupo", confidenciou.