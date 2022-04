Seleção Feminina empata com Espanha em amistoso preparatório à Copa América

A Seleção Brasileira de futebol feminino empatou com a Espanha, em 1 a 1, no amistoso realizado na tarde desta quinta-feira (7), no estádio José Rico Perez, em Alicante, Espanha. O confronto fez parte dos preparativos para a disputa da Copa América, que começa no próximo dia 8 de julho, na Colômbia.

Numa partida com grande movimentação e disputas de bola, foram as espanholas que saíram na frente, aos sete minutos de jogo, após Alexia Putellas abrir o placar. O empate das brasileiras veio na etapa final, marcado por Geyse.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (11), em novo amistoso, contra a Hungria, e será realizado na Pinatar Arena, também na Espanha, a partir das 15h30, horário de Brasília.