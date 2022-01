Seleção da Argélia teria recorrido a 'exorcista' para espantar má fase na Copa Africana de Nações

Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Argélia está tendo uma fase de grupos para se esquecer. Primeiro, o empate sem gols com Serra Leoa, depois a derrota por 1 a 0 para a Guiné Equatorial. Para ainda sonhar com as oitavas de final, era preciso vencer a Costa do Marfim nesta quinta-feira. E, segundo publicação do 'A Bola', de Portugal, os argelinos teriam buscado - acredite! - um exorcista para espantar a má fase.

No entanto, pouco depois da informação ser veiculada em jornais locais e nas redes sociais, a Federação Argelina de Futebol (FFP) negou a ação.

Por meio de comunicado oficial, os dirigentes argelinos frisaram que têm toda a confiança nos jogadores, que vão defender as cores da seleção e garantem que não houve busca por ajuda "sobrenatural".