Segup define estratégias de segurança do Re-Pa, que deve contar com mais de 400 policiais envolvidos

Representantes da Secretaria de Segurança do Estado (Segup), da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) se reuniram na tarde desta segunda-feira (29) com mebros do Remo e do Paysandu para acertar detalhes do policiamento do clássico Re-Pa, pela semifinal da Copa Verde. A partida ocorre na próxima quarta-feira (1º) no estádio da Curuzu, em Belém.

De acordo com a Segup, mais de 400 agentes de segurança estarão envolvidos na operação. As equipes estarão distribuídas no entorno do estádio, nas vias de acesso ao local, e ainda, nos bairros onde foram identificados pontos de torcidas organizadas e rivais.

"A Polícia Militar fará o policiamento com 11 horas de antecedência, durante e no pós-jogo, atuando de forma conjunta com o Detran, que fará fiscalizações com cinco horas de antecedência para que o fluxo do trânsito seja de fácil acesso no entorno do estádio, bem como, o funcionamento normal da cidade, pois o jogo vai acontecer em um dia de expediente normal e pensamos em não causar transtorno à população em geral", afirmou o Coordenador do Núcleo de Operações da Segup, Coronel Ângelo Corrêa.

A partida será realizada dentro dos protocolos estipulados pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Os portões serão abertos às 16h e as equipes de segurança irão fiscalizar a entrada dos torcedores e conferir os ingressos nominalmente, RG e CPF, além da carteira de vacinação ou o ConecteSUS com a comprovação das duas doses das vacinas disponíveis para Covid-19 ou uma dose da Jansen. A partida contará com público único e iniciará às 20h.