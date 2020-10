Segundo UFMG, Cruzeiro tem 1% de chances de acesso e 44% de cair para a Série C do Brasileirão

Com 17 pontos em 18 jogos e na zona do rebaixamento, ocupando a 18ª posição a um jogo do fim do turno, o Cruzeiro tem uma dura realidade pela frente para ainda sonhar com o acesso à Série A em 2021. A Raposa tem primeiro de pensar em evitar a queda para terceira divisão antes de se imaginar no G4 do acesso. E, os dados estão contro o time mineiro. reação efetiva em campo, o Cruzeiro mostra a cada rodada que o objetivo do clube será permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a probabilidade de acesso é mínima, o risco de queda ainda é considerável. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem apenas 1,1% de chance de voltar à elite nacional. Esse número assustador para o torcedor azul indica que somente uma performance avassaladora do time cruzeirense poderia levá-lo à primeira divisão.

Os matemáticos da UFMG dizem que o clube que fizer 63 pontos tem 99% de probabilidade de conseguir o acesso. Com esse parâmetro, o Cruzeiro tem de marcar 46 pontos nos próximos 20 jogos, o que dá um aproveitamento perto dos 70%. Risco de queda é maior Enquanto a chance de subir é pequena, o risco de rebaixamento do Cruzeiro elevado. Segundo a UFMG, o time azul tem 44% de chances de cair para a Série C do Brasileirão. Para evitar nova degola, os matemáticos indicam que o time que fizer 47 pontos estará a salvo da queda. Logo, o Cruzeiro tem de anotar pelo menos 30 pontos em 20 jogos.