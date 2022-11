Segundinha: TJD suspende resultado de Cametá e Santa Rosa, pela semifinal; confira

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) atendeu ao pedido de liminar do Santa Rosa e determinou a não homologação do resultado da segunda partida contra o Cametá, pelas semifinais da Segundinha. Após a vitória por 2 a 1 do Mapará Elétrico, no Parque Bacurau, o Cametá se classificou com vitória por 4 a 2 nos pênaltis.

O Tribunal fará um novo julgamento, para determinar a anulação ou não da partida.

O presidente do TJD/PA, Jeff Launder Martins Moraes foi quem tomou a decisão, na ação de impugnação da partida, e também suspendeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense Série B. O duelo entre São Francisco e Cametá estava marcado para domingo (13), às 9h30, no Souza.

Como antecipado pela equipe de O Liberal, o Santa Rosa acionou a justiça desportiva e o Ministério Público do Estado (MPPA) para averiguar possíveis irregularidades cometidas na partida que deu ao Cametá a classificação para a final da Segundinha e uma vaga na divisão principal do Campeonato Paraense de 2023.

As irregularidades, de acordo com o clube de Icoaraci, vão desde a utilização do estádio sem laudo, até agressão sofrida pelos atletas. De acordo com o diretor jurídico do Santa Rosa, Emerson Dias, o clube acionou as instituições competentes na última terça-feira (8).