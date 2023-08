Segundinha: Confira os jogos da segunda rodada da Série B1 do Parazão

Após a abertura no meio de semana, o Campeonato Paraense Série B1, a Segundinha, tem a segunda rodada neste fim de semana. Serão oito jogos entre sábado (19) e domingo (20). Confira os cenários e as partidas que ocorrem pela continuidade do torneio que dá duas vagas para a elite do estadual.

Grupo A

O Capitão Poço lidera com três pontos, enquanto o Paraense e Tiradentes têm um ponto. Paragominas não pontuou e Santa Rosa estreia nesta segunda rodada.

Grupo B

Sport Belém está no topo com três pontos, enquanto Esmac e Izabelense estão igualados com um. Fonte Nova ficou com zero e Santos folgou.

Grupo C

Após os jogos desta quinta, o Pinheirense está em primeiro com três pontos. Amazônia Independente e Vila Rica ficaram com um e o São Raimundo não pontuou. O União Paraense ainda não jogou.

Grupo D

Por fim, praticamente tudo igual no Grupo D. Parauapebas, Atlético Paraense, Canaã e Carajás têm um ponto. O Gavião ainda jogará.

Confira as partidas desta segunda rodada

2ª rodada

sábado (19)

Grupo A

Santa Rosa x Capitão Poço, às 9h30, no Souza

Tiradentes x Paragominas, às 9h30, no CEJU

Grupo B

Santos x Sport Belém, às 9h30, no Ninho do Japiim

Esmac x Fonte Nova, às 9h30, no CEJU

Domingo (20)

Grupo C

União Paraense x Vila Rica, às 9h30, no CEJU

Pinheirense x Amazônia Independente, às 9h30, no Abelardo Conduru

Grupo D

Carajás x Atlético Paraense, às 9h30, Rosenão

Gavião x Paragominas, às 15h30, no Zinho de Oliveira