Segundinha começa com o Vênus jogando com dez e sem reservas; técnico lamenta situação

A Segundinha do Parazão iniciou no final de semana e uma situação inusitada ocorreu na partida entre União Paraense x Vênus, vencida pelo União Paraense no Estádio Francisco Vasques, pelo placar de 1 a 0. A equipe do Vênus entrou em campo e jogou com apenas dez jogadores e sem nenhum reserva. A informação foi confirmada pelo técnico do clube, Agnaldo de Jesus, que lamentou o ocorrido.

A equipe da cidade de Abaetetuba não conseguiu inscrever os atletas na competição. O técnico Agnaldo de Jesus teve que entrar em campo com cinco jogadores profissionais e cinco das categorias de base. O comandante da equipe afirmou que pensou em deixar o clube, mas que vai seguir e espera a regularização de atletas para o próximo compromisso.

“Estou triste e magoado com essa situação. Tínhamos um time preparado para a estreia, passaram várias coisas na minha cabeça e uma delas foi de retornar a Belém. Os jogadores estão treinando há mais de 20 dias, triste demais isso. Espero que o Vênus possa evoluir, pois vai ficar inviável se os atletas continuarem sem regularização, montamos um esquema, trabalhamos posicionamentos por 20 dias com os atletas e na semana importante de buscar o objetivo, tivemos essa informação”, disse.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Vênus, mas até o momento não obteve retorno. O próximo compromisso do Vênus será na quarta-feira (20), às 15h30, contra o Amazônia, no Estádio Humberto Parente, em Abaetetuba (PA), pela segunda rodada da competição.