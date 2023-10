Segundinha: auxiliar do Sport Belém é expulso e ‘rouba’ cartão vermelho de árbitro; vídeo

Uma cena inusitada ocorreu na partida entre Santos-PA e Sport Belém, válida pelas quartas de final da Série B do Parazão, a Segundinha, nesta terça-feira (10). Ao ser expulso, um membro da comissão técnica do Sport Belém se revoltou com o árbitro Ignácio José de Almeida Pedro e tentou roubar o cartão vermelho do juiz. Confira:

Após o incidente, começou um bate-boca entre o treinador do Sport Belém, José Carlos Pereira, e a arbitragem. Inclusive, agentes da Polícia Militar precisaram entrar no campo de jogo para acalmar os ânimos. Minutos depois a partida foi reiniciada.

O jogo, válido pelas quartas de final da Segundinha, terminou com vitória do Santos-PA, de virada, por 2 a 1. Como já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, o Peixe se classificou às semifinais da competição. Já o Sport Belém deu adeus ao torneio.

Caso não é novidade

O ocorrido na Segundinha não é inédito no futebol. Talvez, o caso que tenha mais chamado a atenção ocorreu em 2007, na partida entre Botafogo-RJ e River Plate, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o zagueiro André Luís havia recebido um cartão amarelo e, assim que foi advertido, tomou o item da mão do árbitro do jogo, Carlos Amarilla.

A ação do botafoguense gerou uma reação do juiz paraguaio, que imediatamente expulsou o zagueiro. Assim como ocorreu com o Sport Belém, o Botafogo também saiu de campo derrotado, por 4 a 2, e foi eliminado do torneio.