Segundinha: Após bater a cabeça no muro, jogador do Cametá recebe alta médica

O lateral-esquerdo Hercules, da equipe do Cametá, que bateu com a cabeça na mureta do Estádio Parque do Bacurau, recebeu alta médica e está bem. A informação foi confirmada pelo presidente do Mapará, o ex-jogador Jaílson Farias.

Hercules disputou a bola com um jogador do Atlético-PA, em jogo válido pela última rodada da Segundinha do Campeonato Paraense. Na disputa o atleta do Mapará acabou caindo em um fosso, atrás do gol e batendo com a cabeça no muro de proteção. Ele foi levado de ambulância até uma UPA onde recebeu atendimento e medicado.

“Ontem mesmo ele já recebeu alta, foi medicado e hoje retornou para realizar uma tomografia. O Hercules sofreu um corte na testa e machucou o quadril, agora está em repouso e tomando a medicação”, disse, o presidente do Mapará, que lamentou o caso e informou que o Cametá vai dar o suporte necessário ao jogador.

As equipes do Cametá e do Atlético-PA não conseguiram a classificação e acabaram eliminadas da competição.