Segue o líder! Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã e segue na ponta do Brasileirão

O Flamengo venceu mais uma em casa no Brasileirão. O Mengão derrotou o Cruzeiro-MG na noite deste domingo (30), pelo placar de 2 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada. A equipe rubro-negra venceu com gols do atacante Pedro, o jogador que mais marcou no país e com o zagueiro Fabrício Bruno, já no segundo tempo.

A equipe carioca entrou em campo tentando manter a liderança da Série A. Após derrota no meio da semana para o Juventude-RS, fora de casa, o Flamengo chegou ao Maracanã com o apoio da torcida precisando dos três pontos para seguir a caminhada na ponta da tabela.

Em um jogo bastante movimentado e com chances para as duas equipes, o Mengão saiu na frente ainda na primeira etapa. Aos 16 minutos, o volante Gerson fez boa jogada pelo meio, avançou e deu um belo passe para Pedro no lado direito, que entrou na área concluindo forte, cruzado, abrindo o marcador no Maraca.

Mas a Raposa não se entregou. Mesmo com o Flamengo à frente no placar, o Cruzeiro foi para a cima e criou várias chances de gols e em uma delas a defesa rubro-negra foi furada. Em um contra-ataque rápido, o Cruzeiro atacou pela direita e levou vantagem no lance, a bola espirrou e sobrou livre para Matheus Pereira, na entrada da área, acertar um bonito chute, no canto direito, empatando o jogo aos 37 minutos no Maracanã.

Na segunda etapa o jogo ficou bastante aberto, com os dois clubes criando chances de gols. Mas quem chegou lá foi o Mengão. Após cobrança de falta do lado esquerdo feita por Luiz Araújo, a bola encontrou a cabeça de Fabrício Bruno, que cabeceou forte, no alto, sem chances para o goleiro do Cruzeiro, fechando o placar em 2 a 1 para o Mengão.

O clube rubro-negro chegou aos 27 pontos e segue na ponta da tabela da Série A. O Flamengo é seguido pelo Botafogo-RJ, com 24 pontos e do Bahia, também com a mesma pontuação. Quem pode encostar o Flamengo é o Palmeiras-SP, que está com 23 pontos e que enfrenta o Corinthians-SP, amanhã (01), no Allianz Parque.