Sede da Tuna é ponto de arrecadação da campanha ‘Mães das favelas Futebol Clube’

A campanha “Mães das favelas Futebol Clube” é uma iniciativa da CUFA (Central Única das Favelas), que decidiu unir esforços com clubes de todas as Séries do Brasil, para arrecadar alimentos às famílias que estão em situação de insegurança alimentar no Pará.

Em Belém a sede da Tuna Luso Brasileira será o ponto de arrecadação de qualquer alimento não perecível, que iniciou ontem e que vai até o final de semana, quando o alimentos serão doados para as famílias cadastradas no Mães da Favela.

A pandemia afetou várias famílias que vivem vulnerabilidade social. Estudos realizados no país, como “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação de segurança alimentar no Brasil”, coordenado por pesquisadores da Universidade Libre de Berlim, na Alemanha, com parceira da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade de Brasília (UNB), mostram que a insegurança alimentar atinge a metade dos lares dos brasileiros. A ação “Mães das favelas Futebol Clube” ajuda a atender as necessidades mais urgentes dessas famílias.

Serviço

Endereço: (Sede da Tuna) Avenida Almirante Barroso, 4.500. Bairro do Souza, em Belém

Horário comercial -