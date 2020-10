SBT negocia aquisição dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana

O SBT pode transmitir os próximos jogos da Copa Sul-Americana. A emissora de Silvio Santos negocia a aquisição dos direitos de exibição do torneio com a IMG, agência que intermedia os contratos com a Conmebol. A participação do São Paulo é vista com otimismo pelo canal e a expectativa é que o um acordo seja selado nos próximos dias. A informação é do portal UOL.

A boa relação com a Conmebol tem sido um aliado do SBT na condução das conversas. O canal já investiu na Libertadores e aumentar a grade esportiva é um pedido de Silvio Santos. O fato de não esconder os patrocinadores da entidade é outra vantagem da emissora.

A expectativa é ter uma boa audiência na partida entre Lanús e São Paulo, na próxima quarta-feira. Há também a possibilidade transmissão do confronto do Vasco com o Caracas (VEN), no mesmo dia. Além dos cariocas e paulistas, o Bahia também segue na competição.

A RedeTV! e a Band correm por fora. A pressão feita por torcedores para que uma TV aberta exiba os jogos é grande nas redes sociais. Até o momento apenas o pay per view da Conmebol TV está confirmado para passar os jogos no Brasil, por meio das operadoras de Tv a cabo.