SBT: Campeonato Carioca e programa esportivo diário são prioridades para 2021

O SBT deseja investir forte no esporte para 2021. A emissora definiu como prioridade transmitir o Campeonato Carioca no ano que vem e já está em negociações com a FERJ pela competição. Além disso, o canal deseja ter um programa esportivo diário no ano que vem, similar ao "Globo Esporte". As informações foram divulgadas pelo site "UOL".

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

A emissora de Sílvio Santos começou a negociar com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro neste mês, mas só fará a proposta de cotas financeiras para os clubes formalmente em janeiro. A intermediação é feita por Marcelo Campos Pinto, executivo que trabalhou na Globo. Inclusive, a emissora carioca é a principal concorrente pelo Cariocão.

Atrair anunciantes é um dos principais motivos para o SBT querer exibir o Campeonato Carioca. O mercado publicitário ainda resiste em investir no futebol do canal, que tem apenas a Libertadores como evento importante. O Carioca, ainda de acordo com o pensamento da emissora, poderia fortalecer o vínculo com o futebol do Rio.

Internamente se trabalha com a intenção de criar um programa esportivo diário da emissora de 15 minutos transmitido para todo Brasil, que teria o nome de "SBT Esporte", já utilizado em filiais do Rio e de Porto Alegre para notícias de futebol. Para apresentá-lo, o SBT já está avaliando nomes do mercado. A ideia é colocá-lo após o jornal "Primeiro Impacto", pouco antes da hora do almoço.

Um programa esportivo no ar é importante comercialmente para o canal. Anunciantes da Libertadores já aconselharam o SBT sobre o lançamento de uma atração, querendo uma exposição maior que a oferecida no "Arena SBT", apresentado por Benjamin Back.