Savarino é convocado e vira o 5º desfalque do galo contra o Remo na Copa do Brasil

O Atlético-MG terá mais um desfalque certo para os jogos contra Remo, pela Copa do Brasil, e Sport-PE, no Brasileirão: o atacante Savarino foi convocado pela seleção da Venezuela para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecem no início de junho.

O atacante vai defender seu país nos jogos contra Bolívia e Uruguai, nos dias 3 e 8 de junho. Assim, ficará de fora dos duelos diante de paraenses e pernambucanos nos dias 2 e 6 de junho. Savarino será o quinto desfalque atleticano por conta de convocações de seus jogadores para seleções. Além do venezuelano, o zagueiro Junior Alonso, convocado pelo Paraguai (jogos contra Uruguai e Brasil), e o atacante Eduardo Vargas, convocado pelo Chile (duelos com Argentina e Bolívia), os laterais Guga e Arana, no time olímpico, ficarão de fora do alvinegro nos compromissos nacionais.