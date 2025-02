Sarmiento x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Argentino

Sarmiento x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (17/02), a 6° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sarmiento x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sarmiento é o vice-lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e acumula 2 empates, 3 derrotas, 2 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Deportivo Riestra ocupa a 5° posição, permanece invicto e soma ao todo 2 vitórias, 3 empates, 6 gols marcados e 1 gol sofrido.

Sarmiento x Deportivo Riestra: prováveis escalações

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel García, Gabriel Carabajal, Joaquín Gho; Tomás Guiacobini, Franco Frías, Iván Morales. Técnico: Javier Sanguinetti.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Caro Torres, Cristian Paz, Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía; Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje, Gonzalo Bravo, Mario Sanabria; Milton Celiz, Jonathan Herrera. Técnico: Cristian Fabbiani.

FICHA TÉCNICA

Sarmiento x Deportivo Riestra

Campeonato Argentino

Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2025, 17h