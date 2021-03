São Paulo x Santos, Bayern de Munique x Borussia Dortmund... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O final de semana do futebol começa de forma agitada. O sábado (6) será recheado de partidas para todos os amantes do mundo da bola. Logo cedo, às 9h30, Burnley e Arsenal dão o pontapé inicial no dia, em partida válida pela rodada da Premier League. A transmissão desse confronto é da ESPN.

Já na parte da tarde, o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, pela Bundesliga, rouba as atenções. O duelo acontece às 14h30, na Allianz Arena, e será exibido pela Band e pelo One Football

Para finalizar o primeiro dia do final de semana, Macaé e Flamengo entram em campo pelo Campeonato Carioca, às 18h. Depois, às 19h, São Paulo e Santos se confrontam pelo Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

09h30 - Burnley x Arsenal Premier League Onde assistir: ESPN

11h - Spezia x Benevento Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports

12h - Sheffield United x Southampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil

14h - Udinese x Sassuolo Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports

14h30 - Aston Villa x Wolverhampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil

14h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga Onde assistir: Band e One Football

16h - Ceará x Vitória Copa do Nordeste Onde assistir: SBT

16h30 - Inter de Limeira x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere

16h45 - Juventus x Lazio Serie A TIMOnde assistir: TNT Sports

17h - Brighton x Leicester City Premier League Onde assistir: DAZN

17h - Osasuna x Barcelona La LigaOnde assistir: ESPN Brasil

18h - Macaé x Flamengo Campeonato Carioca Onde assistir: Record e Fla TV

19h - Pouso Alegre x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: SportV e Premiere

19h - São Paulo x Santos Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

21h - URT x Cruzeiro Campeonato MineiroOnde assistir: Premiere

21h - Volta Redonda x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Vasco TV e Cariocão TV