São Paulo x Palmeiras: saiba onde assistir ao clássico desta sexta

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

Jogo atrasado devido a disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, São Paulo e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 56 pontos e vem de uma derrota para o Coritiba, no Couto Pereira.

Já o Tricolor, por sua vez, ainda sonha em ser campeão brasileiro. Atualmente em 4º lugar com 62 pontos, sete atrás do líder Internacional, uma vitória no clássico pode deixar o time cada vez mais na briga pela conquista do nacional. Na última rodada, o São Paulo venceu o Grêmio em Porto Alegre.

São Paulo x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.