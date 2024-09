São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (25/09) pela Libertadores

São Paulo x Botafogo disputam nesta quarta-feira (25/09) as quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo liderou o Grupo B da Libertadores com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas oitavas de final, o time superou o Nacional com um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0.

Já o Botafogo foi o vice-líder do Grupo D e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Palmeiras após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 2 a 2.

A partida de ida entre Botafogo e São Paulo terminou em empate sem gols.

São Paulo x Botafogo: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas Moura e William Gomes; Calleri. Técnico: Luís Zulbedía.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 25 de setembro de 2024, 21h30