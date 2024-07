São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (24/07) pelo Brasileirão

São Paulo x Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira (24/07), pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Murumbis, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Premiere e Sportv, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O São Paulo acumula 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 18 gols sofridos no Brasileirão. O Tricolor vem de um empate na última rodada, perdeu uma posição e perdeu lugar no G4 do Brasileiro. Atualmente, o clube está em 5º lugar no campeonato.

Já o Botafogo soma 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 29 gols marcados e 14 gols sofridos. O Fogão é o líder do campeonato e vem de cinco vitórias seguidas, a última delas sobre o Internacional no último sábado. O clube teve apenas uma derrota nos últimos 17 jogos.

VEJA MAIS

São Paulo x Botafogo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldia

Botafogo: John; Damián Suárez (Ponte), Bastos, Barboza, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Luiz Henrique (Tchê Tchê), Savarino; Igor Jesus, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Murumbis, em São Paulo

Data/Horário: 24 de julho de 2024, 19h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)