São Paulo x Água Santa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/02) pelo Paulistão

São Paulo x Água Santa disputam nesta quarta-feira (07/02) a 6° rodada do Paulistão. O jogo acontece às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir São Paulo x Água Santa ao vivo?

A partida São Paulo x Água Santa​ ​​poderá ser assistida pela Record TV e pelo Paulistão Play, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como São Paulo x Água Santa chegam para o jogo?

São Paulo lidera invicto o Grupo D do Campeonato Paulista e acumula 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Água Santa está na vice-liderança do Grupo B com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 3 gols marcados e 3 gols sofridos.

São Paulo x Água Santa: prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Moreira, Alan Franco, Ferraresi e Patryck (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Bobadilla; Erick, Galoppo e Ferreira; Juan. Técnico: Thiago Carpini.

Água Santa: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Roger Carvalho, Walber, e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique, Luan Dias; Bruno Xavier, Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Água Santa

Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2024, 21h35