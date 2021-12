São Paulo negocia a contratação de Alisson, meia do Grêmio

Após contratar o lateral Rafinha, o São Paulo está negociando por outro jogador do Grêmio: o meia Alisson, de 28 anos. O jogador busca uma rescisão contratual com o Imortal, para poder avançar as negociações com o Tricolor, segundo adiantou a 'ESPN' e confirmou o LANCE!.

O meia deve ser um dos jogadores que devem deixar o Grêmio nas próximas semanas após o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com vínculo até 2023, Alisson pretende rescindir seu contrato, o que faria com que ficasse livre para assinar com o São Paulo.

Em 2021, Alisson atuou em 41 jogos e marcou quatro gols. Teve quatro temporadas no Grêmio, somando 185 partidas e 23 gols. No Grêmio venceu quatro vezes o Campeonato Gaúcho, além de uma Recopa Sul-Americana.