São Paulo joga mal e não sai do zero com o América-MG no Morumbi

O São Paulo empatou com o América-MG por 0 a 0, na noite de ontem, no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ficou na 12ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Coelho subiu para a 16ª posição, com 23 pontos.

Agora, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, enquanto o América-MG enfrenta o Flamengo, no domingo (26), às 11h, no Independência.

Assista aos melhores momentos

VOLPI SALVA O SÃO PAULO NO COMEÇO DA PARTIDA

O jogo iniciou com o São Paulo procurando ficar com a posse de bola, mas errando muitos passes. A primeira chance foi o América-MG, aos três minutos. Em bola alçada na área do São Paulo, a zaga conseguiu afastar. Na sobra, na entrada da área, Marlon chegou batendo, e Volpi fez a defesa.

Logo depois, aos cinco, Juninho recebeu na intermediária do ataque, arriscou o chute, mas bateu travado. A bola foi para fora da meta de Volpi. E não parou por aí. Com oito minutos, Felipe Azevedo recebeu o lançamento na esquerda e bateu forte de direita. Volpi espalmou. Um minuto depois, Ribamar recebeu na área para mais uma grande defesa do goleiro são-paulino.

SÃO PAULO MARCA COM PABLO, MAS GOL É ANULADO

Conforme o jogo acontecia, o São Paulo melhorou na partida, passando a chegar mais ao ataque. E quase abriu o placar com 16 minutos. Gabriel Sara recebeu a bola na entrada da área e deu uma cavadinha para Pablo receber por trás da zaga. O atacante fez o gol, mas estava impedido.

E o Tricolor seguiu em cima. Aos 23, Rigoni bateu escanteio fechado e a bola passou assustando a meta de Matheus Cavichioli.

RIGONI APARECE E CRIA CHANCES PARA O SÃO PAULO

O Tricolor continuou melhor na partida, principalmente com as chances criadas por Rigoni. O argentino apareceu duas vezes. Na primeira, ele recebeu a bola na entrada da área, pela direita, puxou para o meio e bateu forte de esquerda. Cavichioli espalmou o chute para longe, aos 34.

Um minuto depois, Reinaldo cruzou da esquerda e ele apareceu sozinho na área, cabeceou de raspão, mas a bola foi para fora, assustando o goleiro do América-MG.

ETAPA FINAL COMEÇA COM CHANCE INCRÍVEL PERDIDA PELO SÃO PAULO

O São Paulo voltou sem alterações para a segunda etapa, mas começou pressionando o América-MG. Logo aos dois minutos, Rigoni cruzou forte na primeira trave, a bola foi desviada e Igor Gomes chegou cabeceando na pequena área. O meia, porém, cabeceou por cima.

Logo depois, o São Paulo trocou passes na entrada da área, e Igor Gomes conseguiu abrir com Galeano na direita. O lateral dominou e bate cruzado, mas Cavichioli encaixou sem problemas.

AMÉRICA-MG MELHORA E CHEGA PERTO DE MARCAR

Com o passar do tempo, o América-MG conseguiu mais volume de jogo e apareceu mais no ataque. Aos 12, Felipe Azevedo fez boa jogada individual na direita, cortou o marcador e cruzou forte na segunda trave. Ribamar mergulhou para cabecear, mas Rodrigo Nestor colocou o pé para salvar o Tricolor.

O Coelho chegou novamente com 23 minutos. Zárate inverteu com Patric na direita, e o lateral levantou a bola na segunda trave. Volpi chegou dando um tapa para tirar a bola da área.

RODOLFO PERDE GOL INCRÍVEL NO FIM PARA O AMÉRICA-MG

A partida continuava e o São Paulo não conseguia levar perigo ao time mineiro, que assustava a defesa do Tricolor a cada ataque. Aos 37, Zárate conseguiu subir no meio da área para cabecear firme no gol, mas Tiago Volpi fez a defesa. No rebote, Rodolfo perdeu na pequena área, mas estava impedido.

No entanto, Rodolfo perdeu mais uma boa chance. Com 39 minutos, Patric recebeu bola longa na direita. O lateral cruzou, e Volpi espalmou a bola na entrada da área. No rebote, sem goleiro, Rodolfo chegou cabeceando e mandou para fora.

SÃO PAULO 0 X 0 AMÉRICA-MG

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e horário: 22 de setembro de 2021, às 20h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC), Tiaggo Americano Labes (SC) e Ilbert Stevam da Silva (SP)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Gols:

Cartões amarelos: Arboleda, Miranda, Reinaldo (SAO), Zárate (AME)

Cartões vermelhos:

SÃO PAULO

​Tiago Volpi; Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo (Welington, aos 37'/2ºT); Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Calleri, aos 37'/2ºT) e Gabriel Sara (Liziero, aos 13'/2ºT); Rigoni e Pablo (Marquinhos, aos 13'/2ºT) Técnico: Hernán Crespo

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon (Chrigor, aos 42'/2ºT); Juninho, Alê e Ademir (Yan Sasse, aos 42'2ºT); Felipe Azevedo (Alan Ruschel, aos 31'/2ºT), Zárate (Marcelo Toscano, aos 42'/2ºT) e Ribamar (Rodolfo, aos 16'/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.