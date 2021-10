São Paulo domina, mas Santos se defende bem, e primeiro clássico com a volta do público termina empa

São Paulo e Santos empataram por 1 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo disputado nesta quinta-feira (7), no Morumbi, foi o primeiro clássico após a volta da torcida no estado de São Paulo. Em partida dominada pelo time da casa, jogo teve momentos eletrizantes.

Com o placar, o São Paulo alcança os 29 pontos na tabela do Brasileirão, mas segue na 14ª posição do campeonato. O Santos, por sua vez, chega a 25 pontos somados, mas também se mantém na mesma posição que ocupava antes da partida, a 16ª.

O São Paulo soma seu quarto empate seguido e volta a campo na próxima segunda-feira (11), para enfrentar o Cuiabá, fora de casa. O Santos, por sua vez, chega a seu nono jogo seguido sem vitória no Brasileirão. O próximo jogo é decisivo, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, no domingo (10), às 16h.