São Francisco entra com ação no STJD por vaga na Copa do Brasil; FPF e Águia respondem

A luta por uma vaga na Copa do Brasil 2025 ainda segue sem fim. Após o Águia informar e emitir um documento assegurado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como um dos representantes do Pará na competição nacional, o São Francisco, clube que luta por essa vaga, ingressou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Águia, FPF e CBF foram notificados pelo tribunal.

O São Francisco questiona a vaga da Copa do Brasil, assegurada pela CBF, na última semana de 2024. No documento emitido pela Confederação Brasileira de Futebol, assegura a vaga na competição nacional ao Azulão de Marabá. O clube santareno, por sua vez, não concorda e entrou com uma ação. Em nota ao O Liberal, o São Francisco reafirma que os regulamentos das competições precisam ser cumpridos.

“O São Francisco aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para assegurar seu direito legítimo e conquistado em campo de disputar a Copa do Brasil. O clube reafirma que trabalha para que regulamentos sejam cumpridos e respeitados”, disse em nota.

A equipe de O Liberal procurou também o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, que afirmou ser um movimento natural do São Francisco, em pleitear a vaga acionando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. “O STJD vai receber as informações e julgar. Avalio como natural [a ação do São Francisco]”, disse, Ricardo.

Do outro lado está o Águia de Marabá. O Azulão também se manifestou sobre o caso, através do diretor jurídico do clube, Genésio Queiroga. Ele avaliou como natural as iniciativas do São Francisco, mas se mostrou tranquilo com a decisão da vaga ser do Águia de Marabá.

“Vemos com muita naturalidade o São Francisco judicializado a questão Copa do Brasil. Estamos tranquilos em nossa posição jurídica acerca da destinação correta dessa vaga ir para o Águia, seja nas análises dos ofícios e de tudo que foi decidido pelas diretorias jurídica e de competições da CBF, até pela análise que nós fizemos, ainda lá em 17 de março. Desde a mudança no Paraense, nós mostramos que estava errado e os motivos de estar errado. Entendemos com naturalidade, ainda não fomos intimados para exercermos nosso direito de nos manifestarmos, mas logo ocorrendo apresentaremos essa manifestação desde março de 2024”, disse Genésio Queiroga.

Entenda o caso

A "confusão" em relação a quem teria direito à disputa da Copa do Brasil, ocorreu por conta da conquista da Copa Verde pelo Paysandu. Com isso, o Pará ganhou mais uma vaga para a competição, já que o Papão também ganhou o direito de entrar automaticamente na terceira fase do torneio. A decisão sobre o classificado no lugar do Paysandu se complicou, pois nesta temporada a FPF aderiu à disputa da Copa Grão-Pará para decidir a terceira vaga de direito do futebol paraense. O São Francisco, que foi vice-campeão do torneio, passou a reivindicar a classificação para a competição nacional, assim como o Águia, que defende que a vaga-extra siga a classificação final do Parazão.