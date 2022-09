Santos vence o Athletico-PR e encerra jejum de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão

O Santos derrotou o Athletico-PR, na sequência da 28ª rodada do Brasileirão, na noite desta terça-feira (27), na Vila Belmiro. Os gols do Peixe foram marcados por Luan e Bento (contra). Com o resultado, o time Alvinegro pulou para a nona posição e quebrou um jejum de quatro jogos sem vencer.

O primeiro gol do Santos veio aos 35 do primeiro tempo, quando Ângelo e Felipe Jonatan trabalharam bola esquerda, o lateral cruzou de perna direita e o meia Luan cabeceou de costas para encobrir o goleiro Bento e abrir o placar.

O Peixe matou o encontro já nos acréscimos do segundo tempo. O Santos puxou o contra-ataque com Lucas Braga. O atacante passou para Lucas Barbosa, que cruzou. A bola bateu em Nico e nas costas de Bento antes de entrar.